США і Південна Корея домовились продовжити максимальний тиск на КНДР

Сполучені Штати і Південна Корея продовжать тісну координацію з метою продовження максимального тиску на режим у Пхеньяні, домовившись про конкретні дії на цьому напрямі.

Про це йшлося під час телефонної розмови в п'ятницю президентів США і Південної Кореї, повідомляє Укрінформ.

"Обидва лідери підтвердили важливість врахування помилок, зроблених у минулому, та заявили про подальше продовження тісної взаємодії з метою збереження максимального тиску на північнокорейський режим", - зазначили в Білому домі за підсумками переговорів.

Обидва лідери погодились, що "лише конкретні дії, а не просто слова, є ключем для досягнення повної денуклеаризації Корейського півострова".

Президент Трамп ще раз підтвердив свій намір зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином до кінця травня, зауважили в Білому домі.

Крім того, обидва лідери "висловили обережний оптимізм" щодо останніх подій та підкреслили, що Північна Корея може мати яскраве майбутнє, якщо обере правильний шлях.