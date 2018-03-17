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Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

США і Південна Корея домовились продовжити максимальний тиск на КНДР

17 березня, 2018 - 12:52
Фото: Reuters

Сполучені Штати і Південна Корея продовжать тісну координацію з метою продовження максимального тиску на режим у Пхеньяні, домовившись про конкретні дії на цьому напрямі.

Про це йшлося під час телефонної розмови в п'ятницю президентів США і Південної Кореї, повідомляє Укрінформ.

"Обидва лідери підтвердили важливість врахування помилок, зроблених у минулому, та заявили про подальше продовження тісної взаємодії з метою збереження максимального тиску на північнокорейський режим", - зазначили в Білому домі за підсумками переговорів.

Обидва лідери погодились, що "лише конкретні дії, а не просто слова, є ключем для досягнення повної денуклеаризації Корейського півострова".

Президент Трамп ще раз підтвердив свій намір зустрітися з північнокорейським лідером Кім Чен Ином до кінця травня, зауважили в Білому домі.

Крім того, обидва лідери "висловили обережний оптимізм" щодо останніх подій та підкреслили, що Північна Корея може мати яскраве майбутнє, якщо обере правильний шлях.

 

Джерело: Укрінформ

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