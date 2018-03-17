США очікують нових атак російських найманців у Сирії

Війська США, які відобразили напад російських найманців, готуються до нових атак. Там побоюються, що після розгрому найманців ПВК "Вагнер" можуть виникнути нові зіткнення, повідомляє Business Insider.

Про це в інтерв'ю NBC розповів керівник операціями очолюваної США антиісламської державної коаліції бригадний генерал Джонатан Брага.

«Ці артилерійські снаряди могли приземлитися і вбити американців, і тому ми продовжуємо готувати нашу оборону», - сказав Брага.

Він розповів, що американці та їх союзники зміцнюють насипи, щоб підготуватися до потенційних майбутніх конфронтацій.

Він також підтвердив, що 7 лютого під час атаки серед проасадовських сил перебували російські найманці. Генерал зазначив, що, дійсно, в нападі загинуло від 200 до 300 найманців, найнятих російської контрактної фірмою, як і повідомляли раніше ЗМІ.

Ці цифри «близькі до наших оцінок», - сказав він в першій публічній заяві офіційного представника США, що найманці з Росії взяли участь у шестигодинному протистоянні, відзначає видання.