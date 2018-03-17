Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її.
Михайло Грушевський, політичний, громадський і державний діяч, історик, літературознавець, соціолог, публіцист, письменник

США очікують нових атак російських найманців у Сирії

17 березня, 2018 - 12:18
Фото: Reuters

Війська США, які відобразили напад російських найманців, готуються до нових атак. Там побоюються, що після розгрому найманців ПВК "Вагнер" можуть виникнути нові зіткнення, повідомляє Business Insider.

Про це в інтерв'ю NBC розповів керівник операціями очолюваної США антиісламської державної коаліції бригадний генерал Джонатан Брага.

«Ці артилерійські снаряди могли приземлитися і вбити американців, і тому ми продовжуємо готувати нашу оборону», - сказав Брага.

Він розповів, що американці та їх союзники зміцнюють насипи, щоб підготуватися до потенційних майбутніх конфронтацій.

Він також підтвердив, що 7 лютого під час атаки серед проасадовських сил перебували російські найманці. Генерал зазначив, що, дійсно, в нападі загинуло від 200 до 300 найманців, найнятих російської контрактної фірмою, як і повідомляли раніше ЗМІ.

Ці цифри «близькі до наших оцінок», - сказав він в першій публічній заяві офіційного представника США, що найманці з Росії взяли участь у шестигодинному протистоянні, відзначає видання.

Джерело: День

Більше новин

Канада виділила $4,65 млн на підготовку військових ЗСУ
Доба в АТО: Зафіксовано 1 обстріл, постраждалих немає
РФ завдала авіаударів по Східній Гуті: 42 жертви
Сирійські правозахисники закликають світ бойкотувати ЧС-2018 у РФ
Канада надасть близько $10 млн гуманітарної допомоги понад мільйону палестинців
Австрія вивчає питання участі в можливій миротворчій місії ООН на Донбас

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 