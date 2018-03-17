Супрун розказала про головну медичну подію року

Вибір сімейного лікаря має стати для українців головною медичною подією 2018 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Головною медичною подією 2018 року для кожного українця має стати вибір його сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра для дитини). У квітні в закладах, які приєдналися до електронної системи охорони здоров’я, можна буде почати підписувати декларацію зі своїм лікарем - це документ, який підтверджує, що ви обрали саме цього фахівця. Підписуючи декларацію з конкретним лікарем, ви повідомляєте державу (а саме Національну службу здоров’я), що оплата за ваше обслуговування має находити у цей медзаклад", - зазначила вона.

За словами посадовця, декларація не підписується «раз і назавжди»: у будь-який момент можна укласти декларацію з іншим терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем. При цьому скасовувати попередню не треба, адже при укладенні нової декларації зміни автоматично зафіксуються у системі.

"Чим раніше ви оберете свого лікаря, тим більше матимете часу впевнитися, що він вам підходить, і можливостей обрати іншого фахівця, за потреби", - додала Супрун.