У Британії опитали вже 400 свідків у справі про отруєння Скрипаля

Британська поліція опитала вже близько 400 свідків у справі про отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки, повідомляє The Guardian.

За словами заступника контртерористичного управління Скотланд-Ярду Ніла Басу, зараз поліція встановлює хронологію пересувань Скрипаля і його дочки в останній день перед отруєнням. В рамках розслідування дали свідчення близько 400 свідків, були зібрані 762 речових доказа і було переглянуто близько 4 тис. годин відеоспостережень.

"Це надзвичайно заплутане і складне дослідження, і зараз у нас цілодобово займаються їм близько 250 виключно досвідчених фахівців з контртерористичної службі. Вони домоглися значного прогресу в ретельному розслідуванні, яке, ймовірно, буде тривати тижнями, якщо не місяцями", - розповів Басу.

Крім того, поліція опублікувала фотографію машини потерпілого для того, щоб той, хто бачив її вранці 4 березня в Солсбері, зв'язався з ними.

Зазначається, що 3 березня в 14:40 Юлія Скрипаль прибула в аеропорт Хітроу з Росії. На наступний день машина Скрипаля була помічена вранці на під'їзді у Солсбері з Лондона. В 14:20 Скрипаль з дочкою повечеряли в ресторані Zizzi і вийшли у 15:35. І вже о 16:15 в поліцію надійшов дзвінок від людини, який знайшов Сергія і Юлію на лавці біля ресторану.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль був отруєний у британському місті Солсбері. Він та дочка були доставлені в лікарню з ознаками отруєння невідомою речовиною. У Британії вважають, що до цього причетний колишній офіцер ГРУ РФ, нинішній депутат Держдуми Андрій Луговий, який діяв за наказом керівництва Росії.