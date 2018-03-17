У Британії поліція перевіряє безпеку політичних біженців РФ

Поліція Британії почала контактувати з певною кількістю росіян, які отримали в країні політичний притулок, повідомляє BBC.

Зазначається, що поліцейські це роблять з метою переконатися в безпеці таких громадян, оскільки після вбивства російського бізнесмена Глушкова та отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки це питання стало особливо гострим.

При цьому в поліції заявляють, що поки немає доказів зв'язку між смертю Глушкова та отруєнням Скрипаля.

Раніше поліція називала мінімальним ризик для росіян, що живуть у Великобританії, проте зараз вирішила переглянути це рішення.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль та його донька Юлія були виявлені непритомними. Слідство стверджує, що їх було отруєно нервово-паралітичною речовиною. Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим, також був госпіталізований із симптомами отруєння.

В 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії за шпигунство на користь британської розвідки, а в 2010 році отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами. 9 березня газета Financial Times повідомила, що Скрипаль продовжував працювати на західні спецслужби й після того, як був висланий із Росії. Хоча інтерес до нього як до оперативного джерела інформації швидко зник, Скрипаля протягом певного обмеженого періоду часу використовували для обговорення можливостей російської розвідки. Інформатори видання не виключили, що саме це й могло стати причиною замаху на Скрипаля.

Російського емігранта Миколу Глушкова виявили мертвим в своєму будинку в Лондоні 13 березня. Він був близьким діловим партнером покійного російського олігарха Бориса Березовського. Микола Глушков двічі звинувачувався російськими правоохоронними органами в шахрайстві.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація проводить масовану дезінформаційну кампанію у зв’язку зі спробою вбивства колишнього шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Про це йдеться у заяві глави МЗС України Павла Клімкіна.

Раніше Павло Клімкін також повідомляв, що Україна готова надати Великій Британії допомогу в розслідуванні справи про отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.