У Києві для подолання наслідків негоди задіяно 364 одиниці техніки

З ночі у столиці для прибирання наслідків негоди задіяно 260 одиниць снігоприбиральної техніки "Київавтодору", 104 одиниці техніки комунальних житлово-експлуатаційних дільниць та інших, повідомляє прес-служба КМДА.

Щоб уникнути ожеледиці, дорожнє покриття обробляють посипальними матеріалами.

Крім того, працює 29 бригад з ручного прибирання у складі 186 осіб, які розчищають від снігу тротуари та зупинки громадського транспорту, що утримуються підприємствами корпорації, підходи до підземних і наземних пішохідних переходів та сходові марші. У дворах житлових будинків працює понад 3 тис. працівників ЖЕД.

Обмеження в'їзду великогабаритного та великовантажного транспорту триває.

Комунальники наполегливо просять власників транспортних засобів не залишати автівки обабіч вулиць і доріг, щоб не заважати спецтехніці оперативно прибирати проїзні частини від снігу.