У Лондоні вимагали посилити санкції проти РФ

У Лондоні українці та друзі України у Європі вимагали адекватної жорсткої реакції на агресивні дії Кремля, включаючи застосування бойової хімічної речовини на британській території.

Маніфестацію «Криваві російські гроші – вбивають!» провели у центрі британської столиці активісти громадського об’єднання London Euromaidan, передає Укрінформ.

«Не демонструючи серйозної реакції у відповідь, Велика Британія заохочує подальші російські злочини. Безкарне зло поширюється! Криваві російські гроші – вбивають!», - звернулися українці до британського уряду.

Серед адекватних заходів протидії Кремлю, який продовжує військову агресію проти України та вперше після Другої світової війни застосував хімічну зброю на території Європи, активісти вимагають заморозити банківські рахунки та активи російських олігархів у Великій Британії; включити до списку санкцій росіян, які порушують права людини, зокрема тих, хто був причетний до викрадення та позбавлення волі українських політв'язнів; бойкотувати Чемпіонат світу з футболу у 2018 році на російській території; розширити військову допомогу Україні, яка протистоїть агресору на східному фронті; увести жорсткі міжнародні економічні обмежувальні заходи проти РФ.