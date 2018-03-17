У Румунію не пропустили українські книжки

Письменниця Лариса Ніцой заявляє, що Румунія не дозволила провезти на свою територію українські книжки для української меншини. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Румунська сторона не впустила на територію Румунії українські книжки для української меншини", - повідомила вона.

З її слів, інцидент стався на кордоні 16 березня.

"Українські активісти везли 1030 українських книжок для єдиного в Румунії україномовного закладу – ліцею імені Т.Г.Шевченка, що в місті Сигіт. Безперешкодно перетнувши український кордон, українці наштовхнулися на нерозуміння румунських прикордонників", - додала вона.

Після кількагодинних переговорів, за її словами, на місце події приїхав директор румунського ліцею з поясненнями, що це українці привезли подарунок для його студентів-українців у Румунії.

"Однак румунські прикордонники залишилися непохитні. Книги були вилучені", - розповіла письменниця.

Нагадаємо, Румунія була однією з країн, у якої були претензії через мовну статтю українського закону про освіту.