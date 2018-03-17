У США сенатори закликають заблокувати будівнитство "Північного потоку-2"

Група з 39 сенаторів США закликала Мінфін і Держдепартамент заблокувати реалізацію російського проекту "Північний потік - 2". Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на The Washington Examiner.

За даними видання, законодавці направили 15 березня лист сенаторів до міністра фінансів Стівена Мнучіна і першого заступника держсекретаря Джона Саллівана.

"Ми повинні переконатися в тому, що наші європейські союзники бачать наше прагнення підтримати їх енергетичну незалежність і уберегти їх від згубного впливу "Північного-потоку-2" в довгостроковій перспективі", - сказано в листі.

Також сенатори відзначили, що адміністрація американського президента Дональда Трампа повинна використовувати "всі наявні в її розпорядженні засоби" для запобігання будівництва цього газопроводу.

Раніше Держдеп США зазначав, що блокування газопроводу "Північний потік-2" ніяк не вплине на політику Росії на міжнародній арені. "Кожен розуміє, як і адміністрація США, що блокуванням "Північного потоку" ми не будемо прагнути змінити поведінку Росії. Але можна (таким чином) підтримати Україну в її прагненні до європейського майбутнього", - говорила заступник помічника держсекретаря США Сандра Оудкірк.

Проти будівництва газопроводу офіційно виступили Естонія, Польща, Литва, Латвія. Польський прем'єр Матеуш Моравецький назвав проект "Газпрому" "вкрай небезпечним" і закликав Вашингтон ввести проти "Північного потоку-2" санкції. За його словами, великі побоювання викликає те, що внаслідок будівництва цього газопроводу від поставок газу буде відрізана Україна.

"Північний потік-2" за планом повинен пройти по дну Балтійського моря. Цей газопровід буде здатний прокачувати 55 млрд куб. м газу щорічно. Вартість проекту - € 9,5 млрд.