Україна ввела санкції проти Гвінея-Бісау та Південного Судану

Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій щодо Республіки Гвінея-Бісау та Республіки Південний Судан. Тексти відповідних указів оприлюднено на сайті Глава держави.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй №2048 (2012) щодо Республіки Гвінея-Бісау" , - йдеться в указі №70/2018.

Як зазначається в рішенні РНБО, персональні санкції застосовуються строком на п'ять років до фізичних осіб згідно з додатком до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року №822-р.

Іншим Указом №71/2018 Президент ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно з резолюцією Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй №2206 (2015) щодо Республіки Південний Судан".

Згідно з рішенням РНБО, вони також застосовуються на п'ять років до фізичних осіб згідно з додатком до розпорядження Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року № 907-р.

Укази набирають чинності з дня їх опублікування.