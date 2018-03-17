В Егейському морі затонув човен з мігрантами, щонайменше 15 жертв

Біля берегів грецького острова Агатонісіон в Егейському морі затонув човен з мігрантами. Унаслідок інциденту загинуло щонайменше 15 людей, серед яких п'ятеро дітей, передає Reuters.

Відзначається, що грецьким рятувальникам вдалося врятувати трьох осіб. Ще принаймні чотирьох вважають зниклими безвісти. Їх шукають два гелікоптери і пошукова команда на човнах.

Особи мігрантів та їх національність поки не встановлено. За даними влади Греції, в маленькому човні перебувало 22 людини.