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В Індії внаслідок падіння автобуса з моста загинули щонайменше 14 людей

17 березня, 2018 - 21:34

Щонайменше 14 людей загинули в суботу, 17 березня, в результаті падіння автобуса з моста в штаті Біхар на сході Індії. Про це повідомляє Times of India.

Відзначається, що автобус їхав з населеного пункту Аураі в місто Сітамархі. Він збив огорожі на мосту через пересохлий канал і впав вниз, перекинувшись на дах.

Про причини аварії поки не повідомляється. Десять людей загинули на місці, ще четверо померли в лікарні.

Нагадаємо, в лютому в індійському місті Музаффарпур (штат Біхар) автомобіль, який рухався на високій швидкості, врізався в будівлю школи.

Згідно з інформацією, жертвами аварії стали дев'ять учнів, ще 24 отримали поранення.

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