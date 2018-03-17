В Одесі пройшов парад на честь Святого Патрика

Парад на честь національного ірландського Святого Патріка, який став міжнародним святом, пройшов сьогодні в Одесі. У яскравому ході взяло участь понад 100 одеситів. Вони пройшли від пам'ятника Дюку де Рішельє на Приморському бульварі до Міського саду на Дерибасівській під акомпанемент справжнісінькою волинки.

Як розповів музикант Микола Мазуренко, навчаться грі на військовому шотландському національному інструменті довелося з відеороликів з інтернету - будь-якої школи гри на волинці в Одесі не існує.

«Це основний інструмент на всіх кельтських парадах і всюди, де можна добре відпочити і повеселитися, - розповів Мазуренко. - Грати на ньому не складно, практично як на флейті, плюс ще три ноти зі спеціальних труб йдуть як акомпанемент».

В авангарді параду йшли головні персонажі свята: Святий Патрік і Лепрекон. За словами Дмитра, який грав роль хранителя чарівного казанка з золотими, головне при виборі костюма на День Святого Патрика - це наявність зеленого кольору.

«Піджак з секонд-Хонда, берци з Армії, все інше зі звичайних магазинів, побачив зелений колір - купив. Тільки циліндр я зробив сам своїми руками, - розповів Дмитро. - А взагалі головне на костюм, головне настрій. Це дуже веселе і яскраве свято».

Засновник одеського святкування і за сумісництвом в.о. Святого Патрика Сергій Пархісенко розповів, що за дев'ять років парад з простої пустощі любителів історичного фехтування перетворився на свято міського масштабу.

«Ми вважаємо, що таке веселе і життєрадісне свято якнайкраще підходить нашому веселому і багатонаціональному місту, - упевнений Пархісенко. - чим більше свят тим краще».

У міському саду учасників параду і гостей міста чекав концерт і майстер-класи від провідних одеських студій ірландського танцю, а також ярмарок.