В Ужгороді розпочалися міжнародні виставки собак

Упродовж двох днів чотирилапі змагатимуться за нагороди на міжнародних та сертифікатних виставках собак усіх порід: «Перлина Карпат - 2018», «Золотий фазан -2018», «Закарпаття - 2018», а також монопородній виставці по породі такса – «Dachshund Fest-2018».

Захід організований Закарпатським обласним осередком Кінологічної Спілки України "Фортіс". Відбуваються виставки у двох залах спортивного комплексу «Юність». Кращих обирають у різних категоріях.

Серед учасників, як представники найменших декоративних порід, так і величезні вовкодави, вівчарки, лабрадори. Собаки змагаються за першість, показуючи свій бездоганний зовнішній вигляд та вміння реагувати на усі команди. Переможців обирає компетентне журі. Для власників це чудово можливість обмінятися досвідом та контактами з однодумцями.

Вікторія Жуйко, Ужгород