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Вибори президента РФ у Придністров'ї порушують міжнародне право, - правозахисники

17 березня, 2018 - 22:27

Відкриття виборчих дільниць для проведення виборів президента Росії на території Придністровського регіону Молдови суперечить міжнародному праву й основоположним принципам захисту прав людини.

Про це йдеться в оприлюдненому комюніке молдавської правозахисної Асоціації Promo-LEX, повідомляє Укрінформ в Молдові.

«Для проведення виборів президента Росії в Молдові буде відкрито 27 виборчих дільниць, 24 з яких - на території непідконтрольного владі Молдови Придністровського регіону. Ці дії влади РФ суперечать не лише міжнародному праву і дипломатичним канонам, але і є підтвердженням того, що цей регіон фактично контролюється Російською Федерацією», - говориться в комюніке. 

Підкреслюється також, що проведення виборів на непідконтрольній конституційній владі Молдови території ставить під сумнів не лише коректність виборчого процесу, а й легітимність самих виборів президента.

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