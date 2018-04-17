17 червня у Києві відбудеться щорічний Марш рівності

Щорічний київський Марш рівності цього разу відбудеться 17 червня. Про це розповів представник організації KyivPride Зорян Кісь пише видання 44.ua.

"У цьому році Марш рівності також буде проходити. Можу сказати, що він призначений на ранок неділі, 17 червня. Готуємося повним ходом. Маршрут і місце збору поки обговорюються, і будуть оголошені, як мінімум, за тиждень до маршу", - сказав Зорян Кісь.

За словами представника KyivPride, організатори очікують, що участь у Марші візьмуть близько 5 тисяч осіб. Хоча прогнозувати точні цифри не беруться.

Нагадаємо, у 2017 році київський Марш рівності відбувся 18 червня. Хода стартувала від червоного корпусу університету ім. Т. Шевченка. Участь у ній взяли 3 тисячі осіб. Іхню безпеку охороняли 5 тисяч правоохоронців. Під час маршу поліція затримала сімох провокаторів. В локальних сутичках постраждали двоє поліцейських.