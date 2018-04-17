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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

17 травня запустять сервіс дистанційного отримання довідок про розмір пенсій і зарплат

17 квітня, 2018 - 17:36
Фото з архіву "Дня"

Пенсійний фонд через місяць запустить сервіс, який дозволить отримувати довідки про розмір пенсій та зарплат, а також сплачені внески дистанційно. Про це на прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, передає УНН.

"Пенсійний фонд розширює перелік послуг, які надаються дистанційно. Зокрема для користувачів веб-порталу Пенсійного фонду через місяць буде запущено сервіс дистанційного отримання довідок про розмір пенсій, розмір заробітної плати та сплачені внески", - сказав Зарудний.

Окрім того, як уточнив він, до кінця року також з'являться сервіси захищеної комунікації з українцями через sms-повідомлення, месенджери та контакт-центр Пенсійного фонду.

Як повідомлялося раніше, український уряд планує у 2018 році підвищити пенсії, якщо надходження до Пенсійного фонду продовжуватимуть збільшуватися

 

Джерело: УНН

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