17 травня запустять сервіс дистанційного отримання довідок про розмір пенсій і зарплат

Пенсійний фонд через місяць запустить сервіс, який дозволить отримувати довідки про розмір пенсій та зарплат, а також сплачені внески дистанційно. Про це на прес-конференції щодо покращення якості пенсійного обслуговування громадян Пенсійним фондом сказав голова правління Пенсійного фонду Олексій Зарудний, передає УНН.

"Пенсійний фонд розширює перелік послуг, які надаються дистанційно. Зокрема для користувачів веб-порталу Пенсійного фонду через місяць буде запущено сервіс дистанційного отримання довідок про розмір пенсій, розмір заробітної плати та сплачені внески", - сказав Зарудний.

Окрім того, як уточнив він, до кінця року також з'являться сервіси захищеної комунікації з українцями через sms-повідомлення, месенджери та контакт-центр Пенсійного фонду.

Як повідомлялося раніше, український уряд планує у 2018 році підвищити пенсії, якщо надходження до Пенсійного фонду продовжуватимуть збільшуватися.