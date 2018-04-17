46 депутатів Європарламенту підписали листа щодо дипломатичного бойкоту ЧС-2018 у РФ

46 депутатів Європейського парламенту підписали лист із закликом до урядів країн Європейського союзу оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу у РФ. Про це у вівторок, 17 квітня, повідомив брюссельський кореспондент Радіо "Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

"46 членів Європейського парламенту поки що підписали лист, адресований усім урядам ЄС, із закликом до дипломатичного бойкоту Чемпіонату світу-2018 у Росії", - йдеться у повідомленні.

46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the #WorldCup2018 in #Russia.#Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 17, 2018

Раніше джерела повідомляли, що низка країн ЄС готуються оголосити дипломатичний бойкот ЧС-2018 в Росії та обговорюють продовження економічних антиросійських санкцій на рік.

Нагадаємо, що глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон раніше заявив, що президент Росії Володимир Путін буде прославляти себе на Чемпіонаті Світу з футболу цього літа таким же чином, як і Адольф Гітлер на Олімпійських Іграх у Берліні в 1936 році.