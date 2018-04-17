Білгород-Дністровська фортеця може потрапити до списку ЮНЕСКО

Фахівці управління культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації готують заявку на включення Білгород-Дністровської фортеці до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє прес-служба ОДА, пославшись на розпорядження голови облдержадміністрації Максима Степанова.

"Ми вже уклали договір із спеціалізованою організацією про підготовку заявки на включення Білгород-Дністровської фортеці до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Триває розробка необхідних документів", - зазначив сьогодні на нараді Степанов.

За його словами, підготовку документів до включення у Попередній список ЮНЕСКО буде профінансовано за рахунок коштів обласної Програми розвитку туризму та курортів в Одеській області на 2017-2020 роки.

У березні окремий проект створення та просування комплексного туристичного продукту міста Білгород-Дністровський визнано переможцем конкурсу з Програми підтримки секторальної політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. А наступні етапи підготовки документів до внесення фортеці у Список ЮНЕСКО мають бути реалізовані за кошти, отримані від Європейського Союзу.

Як підсумував Степанов, внесення Білгород-Дністровської фортеці до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО забезпечить її кращу охорону і збереження, а також дозволить занести її у всесвітній каталог та інтегрувати до світової туристичної мережі.

Довідка: в Україні Список об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО налічує 7 найменувань. Це становить близько 0,65% від загальної кількості об'єктів Світової спадщини.

Як повідомлялося, Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення щодо Криму, яке дає можливість розмістити моніторингову місію і охороняти пам'ятки культури на окупованому півострові.