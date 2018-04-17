Дамаск і Москва не допускають експертів ОЗХЗ у Думу

Місію Організації по забороні хімічної зброї не допускають у сирійське місто Дума, де сталася хімічна атака.

Про це йдеться у відкритій заяві генерального директора ОЗХЗ, опублікованій вчора на офіційному сайті Організації по забороні хімічної зброї.

Як заявляють британські і американські представники в ОЗХЗ, Росія перешкоджає роботі місії. За словами представника Швеції, Дамаск і Москва пояснили недопуск експертів в Думу побоюваннями за їх безпеку.

"Необмежений доступ - це важливо. Росія і Сирія повинні співпрацювати", - сказав посол Великої Британії при ОЗХЗ.

Експерти з організації прибули до Дамаска в суботу і планували відправитися у Думу у понеділок, 16 квітня.

У свою чергу, в Росії заперечують звинувачення і заявляють, що допуску місії ОЗХЗ в Думу перешкоджає те, що у неї немає дозволу від відомства ООН, що відповідає за безпеку.

Інформацію також підтвердила служба новин ООН на офіційній сторінці у Twitter.

"Влада Сирії відмовила експертам ОЗХЗ у в`їзді до Думи. Натомість вони запропонували привезти 22 свідків у Дамаск для інтерв'ю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 квітня кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, заявили про хімічної атаки в місті Дума. За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 людей, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких потерпілих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом. 11 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в Сирії 500 осіб мають симптоми ураження токсичними хімічними речовинами.

Раніше повідомлялося, що Франція оприлюднила доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума 7 квітня. Відзначалося, що документ заснований на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених даних, отриманих французькими службами. За даними французької розвідки, сирійські військові навмисно використовували в Думі хімічну зброю, що містить хлор.

Повідомлялося також, що команда експертів-хіміків з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), розташованої в Гаазі, прибула до столиці Сирії Дамаска через кілька годин після ударів.

Їм було доручено провести розслідування місця ймовірної атаки 7 квітня у місті Дума, в якій, за словами лідерів західних держав, десятки людей загинули від хлору і зарину.

Експерти прибули до Дамаска у суботу, але ще не було повідомлень про те, що вони направилися до Думи, щоб почати свою польову роботу.

Відзначимо, ОЗХЗ - незалежна міжнародна організація, створена за підтримки ООН після набуття чинності Конвенції про заборону хімічної зброї. Конвенція про заборону хімічної зброї передбачає можливість проведення інспекцій за запитом. Інспекція за вимогою може проводитися в будь-якій державі-учасниці за запитом іншої держави-​​учасниці без права відмови з метою прояснення або вирішення будь-якого питання, що стосується можливого недотримання Конвенції.

Конвенція передбачає надання державам-учасницям допомоги та захисту у разі застосування проти них або загрози застосування хімічної зброї. Відповідно до положень Конвенції така допомога може передбачати надання державам-учасницям засоби виявлення та системи сигналізації, захисного та дегазаційного обладнання та засобів дегазації, медичних антидотів та засобів лікування, а також консультування з будь-яких захисних заходів.

Минулого тижня повідомлялося, що ситуаційний центр ОЗХЗ провів попередній аналіз повідомлень про застосування хімічної зброї відразу після того, як почали з'являтися такі повідомлення. Очікується, що місія FFM доповість про результати свого розслідування країнам, які підписали Конвенцію із заборони хімічної зброї.