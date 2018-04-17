Франція виділить 50 млн євро на гумдопомогу жителям Сирії

Франція виділить 50 млн євро на надання гуманітарної допомоги жителям Сирії. Про це президент Еммануель Макрон повідомив в Twitter.

"Сьогодні я зібрав гуманітарні організації, які працюють в Сирії. Реагуючи на ситуацію, Франція починає строковий фонд на 50 млн євро", - йдеться в повідомленні.

J’ai réuni ce soir les ONG qui agissent sur le terrain en Syrie. Face à la situation humanitaire, la France met en place un programme d’urgence de 50 millions d’euros. pic.twitter.com/ChMAElfvp1 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2018

14 квітня збройні сили США, Великобританії і Франції нанесли авіаудари по ряду об'єктів в Сирії, пов'язаних з розробкою та використанням хімічної зброї, у відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Дума, в результаті якої загинули щонайменше 75 людей.