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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

Франція виділить 50 млн євро на гумдопомогу жителям Сирії

17 квітня, 2018 - 09:12
Фото Reuters

Франція виділить 50 млн євро на надання гуманітарної допомоги жителям Сирії. Про це президент Еммануель Макрон повідомив в Twitter.

"Сьогодні я зібрав гуманітарні організації, які працюють в Сирії. Реагуючи на ситуацію, Франція починає строковий фонд на 50 млн євро", - йдеться в повідомленні.

14 квітня збройні сили США, Великобританії і Франції нанесли авіаудари по ряду об'єктів в Сирії, пов'язаних з розробкою та використанням хімічної зброї, у відповідь на хімічну атаку в сирійському місті Дума, в результаті якої загинули щонайменше 75 людей.

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