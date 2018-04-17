Глава поліції Словаччини через масові протести залишить посаду 31 травня

Начальник поліції Словаччини Тібор Гашпар залишить посаду 31 травня. Про це заявив словацький прем'єр-міністр Петер Пеллегріні після переговорів з Гашпаром, повідомляє у вівторок, 17 квітня, видання Aktuality, передає "ЄП".

Пеллегріні похвалив Гашпара за його роботу і розкритикував тиск на нього у зв’язку з розслідуванням убивства журналіста Яна Куцяка та масовими протестами.

"Ми розглядаємо тиск, який створюється щодо його особи, як напад на всіх співробітників поліції в цій країні. Це не добре", - сказав Пеллегріні.

Сам Гашпар назвав вимогу своєї відставки політизованою, однак зазначив, що готовий написати заяву.

"Я вірю, що це буде сприяти тому, що поліцейські сили зможуть функціонувати без нападків і я стверджую, що відбувається політизація", - заявив він.

Ще вранці у вівторок, 17 квітня, Гашпар казав, що не має наміру йти у відставку.

Нагадаємо, 15 квітня десятки тисяч словаків вийшли на вулиці Братислави з вимогою відставки глави поліції і більш рішучої боротьби з корупцією.

Протести відбулися через сім тижнів після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої. Через це вбивство в країні пройшли найбільші з 1989 року протести, а уряд на чолі з прем’єром Робертом Фіцо пішов у відставку.

16 квітня міністр внутрішніх справ Словаччини Томаш Друкер заявив, що йде з посади, пропрацювавши всього місяць.

Гашпар був призначений у 2012 році екс-главою МВС Робертом Каліняком, який подав у відставку минулого місяця. Каліняк був героєм журналістських розслідувань Куцяка, хоча і заперечував свою провину.

Нагадаємо, 26 лютого у Словаччині застрелили журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчину.

Найбільш вірогідним мотивом убивці правоохоронці вважають професійну діяльність журналіста. Колега журналіста Куцяка розповіла, що він розслідував випадки шахрайства з грошима європейських фондів і можливу причетність до цього італійського мафіозного клану "Ндрангета".