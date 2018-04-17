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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

Глава поліції Словаччини заявив, що не планує йти у відставку попри протести

17 квітня, 2018 - 13:19
Фото Reuters

Глава поліції Словаччини Тібор Гашпар у вівторок підтвердив журналістам, що не має наміру йти у відставку у зв’язку з убивством журналіста Яна Куцяка та масовими протестами.

Про це він заявив на прес-конференції, яку скликав після вчорашньої відставки міністра внутрішніх справ, повідомляє ЄП з посиланням на iDnes.

Напередодні міністр внутрішніх справ Словаччини Томаш Друкер заявив, що йде з посади, пропрацювавши всього місяць. Він зазначив, що не зміг заспокоїти ситуацію в суспільстві. В той же час Друкер заявив, що вирішив не закликати до відставки главу поліції Тібора Гашпара.

"Я не буду подавати у відставку, я боротимусь до кінця. Я зроблю це (піду з посади – Ред.) тільки тоді,якщо мене попросять про це, якщо про це попросить міністр внутрішніх справ", - заявив Гашпар.

Нагадаємо, 15 квітня десятки тисяч словаків вийшли на вулиці Братислави з вимогою відставки глави поліції і більш рішучої боротьби з корупцією.

Протести відбулися через сім тижнів після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої. Через це вбивство в країні пройшли найбільші з 1989 року протести, а уряд на чолі з прем’єром Робертом Фіцо пішов у відставку.

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