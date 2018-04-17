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Госпсуд зупинив розгляд справи "Укрнафти" проти "Нафтогазу" про повернення 8 млрд куб. м газу

17 квітня, 2018 - 22:48
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Господарський суд Києва зупинив розгляд справи щодо вимоги ПАТ "Укрнафта" до НАК "Нафтогаз України" повернути 8,039 млрд куб. м газу, які були здобуті нею і її спільними підприємствами в 2007-2011 рр. Відповідне рішення суд ухвалив сьогодні, передає "РБК-Україна".

Сьогоднішнє рішення про зупинення розгляду справи було прийнято після того, як представники позивача висловили позицію про необхідність зупинити розгляд справи Господарським судом через його розгляд в інших інстанціях України та в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма.

Варто зазначити, раніше позов був поданий "Укрнафтою" на додачу до раніше заявлених 2,06 млрд куб. м видобутку 2006 р., за якими суд виніс позитивне для компанії рішення ще на початку 2011 р. Загальний неврегульований обсяг газу становить 10,1 млрд куб. м і визнається обома компаніями.

Нагадаємо, влітку 2015 року міноритарні акціонери ПАТ "Укрнафта" подали позов в Стокгольмський арбітраж проти держави України.

У вересні 2017 року міністр юстиції Павло Петренко повідомив, що основні процесуальні події Стокгольмського арбітражу щодо ПАТ "Укрнафта" відбуватимуться в 2018 році.

Джерело: РБК-Україна

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