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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

Інспекторів ОЗХЗ допустили у сирійське місто Дума, - ЗМІ

17 квітня, 2018 - 19:58
Фото: Twitter/Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

Інспекторів міжнародної Організації із заборони хімічної зброї допустили у місто Дума в Сирії - на місце можливого застосування хімічної зброї військами президента Башара Асада. Про це із посиланням на сирійські ЗМІ пише Sky News.

"Сирійське державне телебачення повідомляє, що експерти з групи спостерігачів за хімічною зброєю з Організації із заборони хімічної зброї ввійшли в Думу, де, ймовірно, відбулася хімічна атака", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що інспекторів ОЗХЗ не допускають у Думу, яка перебуває під контролем сирійських і російських військових.

Джерело: День

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