Інспекторів ОЗХЗ допустили у сирійське місто Дума, - ЗМІ

Інспекторів міжнародної Організації із заборони хімічної зброї допустили у місто Дума в Сирії - на місце можливого застосування хімічної зброї військами президента Башара Асада. Про це із посиланням на сирійські ЗМІ пише Sky News.

"Сирійське державне телебачення повідомляє, що експерти з групи спостерігачів за хімічною зброєю з Організації із заборони хімічної зброї ввійшли в Думу, де, ймовірно, відбулася хімічна атака", - йдеться у повідомленні в Twitter.

Syrian state TV says experts from the chemical weapons watchdog the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons have entered Douma where an alleged chemical attack took place

