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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

Комітет ЄП закликав переглянути призначення генерального секретаря Єврокомісії

17 квітня, 2018 - 18:59
Фото EPA/EFE

Комітет Європарламенту з бюджетного контролю ухвалив проект резолюції, в якій міститься заклик до Єврокомісії переглянути суперечливе призначення генерального секретаря Мартіна Зельмаєра. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європарламенту, передає "ЄП".

Члени комітету вважають, що висунення кандидатури Зельмаєра "можна розглядати як дії, схожі на переворот ", які, можливо, вийшли за межі закону.

Комітет пропонує переглянути процедуру, щоб надання іншим кандидатам можливість подати заявку.

Проект резолюції закликає всі інституції ЄС заповнювати свої посади за допомогою внутрішніх переходів лише за умови належного повідомлення про персонал та віддавати перевагу відкритим та прозорим процедурам, призначеним для вибору найбільш кваліфікованих кандидатів.

"Усі вакантні посади повинні публікуватися в інтересах прозорості, цілісності та рівних можливостей", - сказали депутати комітету.

Європарламент голосуватиме за резолюцію у середу, 18 квітня.

У Брюсселі вже більше місяця вирують пристрасті щодо призначення Зельмаєра. Багатьох цікавить як несподівана відставка попереднього генсека Єврокомісії 21 лютого, так і надзвичайно швидке, як для бюрократії Брюсселя, призначення Зельмаєра, який тільки того ж дня отримав крісло заступника генсека.

Єврокомісія продовжує наполягати, що призначення відбулося відповідно до усіх правил і відповіла на 134 запитання комітету, опублікувавши 80-сторінковий документ.

Джерело: Європейська правда

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