Країни G7 вимагають від РФ оприлюднити програму розробки "Новачка"

Країни Великої сімки вимагають від Росії розкрити усі дані про програму розробки хімічної зброї "Новічок".

Про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ усіх країн-членів G7, опублікованій на офіційному сайті уряду Канади.

«Організація із заборони хімічної зброї незалежно підтвердила висновки Великобританії щодо хімічної речовини, використаної під час атаки у Солсбері. Згідно зі своїми міжнародними зобов’язаннями, Росія повинна повністю розкрити ОЗХЗ свою раніше неоприлюднену програму «Новачок», - стверджують дипломати.

У заяві наголошується, що країни G7 згодні із оцінкою Британії, що саме РФ відповідальна за отруєння Сергія Скрипаля й «іншого правдоподібного пояснення немає».

«Ми засуджуємо тривалу неспроможність Росії дати відповідь на легітимні запити уряду Об’єднаного королівства, що лише підкреслює відповідальність Росії. Ми закликаємо Росію негайно відповісти на усі запитання, повя’зані із інцидентом у Солсбері», - зазначається у заяві.

Аби примусити Росію поважати засновану на правилах міжнародну систему, країни Великої сімки обіцяють «й надалі належним чином залучати Росію до вирішення регіональних криз та глобальних викликів».

«G7 також продовжуватиме посилювати свої можливості із реагування на гібридні загрози, у тому числі в сферах кібербезпеки, стратегічних комунікацій та контррозвідки. Ми вітаємо дії окремих держав, які вони вживають для обмеження російської ворожої розвідувальної діяльності та підвищення нашої колективної безпеки. G7 уважно слідкуватиме за цією ситуацією та її наслідками», - підсумували глави МЗС.