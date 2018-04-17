Кремль хоче розпочати конфлікт "в українському стилі" у Боснії та Герцеговині, - аналітик

Кремль хоче розпочати конфлікт "в українському стилі" у Боснії та Герцеговині.

Про це заявив політолог із Сараєва Емір Суляґіч, колишній віце-міністр оборони Боснії і Герцеговини, один із співавторів звіту американського аналітичного центру Foreign Policy Research Institute «Боснія на дошці для нарізання: потенціал для насильства та можливості його запобігання», повідомляє Радіо Свобода.

За словами політолога Еміра Суляґіча, група експертів написала аналіз ситуації в Боснії і Герцеговині, щоб привернути увагу лідерів країн Заходу до небезпечного розвитку подій у західних Балканах. У своєму звіті аналітики перелічують факти, які мали б занепокоїти Європейський союз і США. Згідно з їхніми даними, в країні, яка у 1992–1995 роках пережила війну та етнічні чистки знову може дійти до збройного конфлікту.

Як наголошується у звіті, російський президент Володимир Путін надає політичну та фінансову допомогу сербським сепаратистам, аби таким чином заблокувати зближення Боснії і Герцеговини із Заходом. За висновками експертів, ця стратегія нагадує застосовану Кремлем щодо України.

Аналітики наголошують на тому, що активізація Росії на Балканах супроводжується посиленим озброєнням Республіки Сербської. Поліцейських та учасників парамілітарних формувань із цієї автономної частини Боснії і Герцеговини навчають російські військові, зокрема на території Росії.

За даними Еміра Суляґіча, щонайменше декілька сотень добровольців із Сербії та Республіки Сербської на сьогодні воюють на Донбасі проти української держави.

Він також зауважує, що деякі з росіян задіяних у конфлікті на Донбасі свого часу воювали в Боснії на боці сербів, де вбивали місцеве мусульманське населення. Одним із таких «добровольців» був сумнозвісний Ігор Гіркін, відомий під псевдонімом Стрєлков.

Він каже, що деякі методи агресії, застосовані Росією в 2014 році проти України нагадують йому події в Боснії.

На його думку, Росія немає жодних підстав для того, аби якось виправдати свої дії в Україні навесні 2014-го.

«На місці українців я не мав би ніяких дилем щодо того, що відбулося тоді в Україні, бо навіть із Боснії видно, що сталося і на чиєму боці правда», - зазначив аналітик.

Відзначимо, що Емір Суляґіч - один із небагатьох боснійських чоловіків, яким у липні 1995 року вдалося врятуватися під час геноциду вчиненого військовими Ратка Младіча у місті Сребрениця.