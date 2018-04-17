Київська Патріархія прокоментувала початок процесу ухвалення Томосу про автокефалію

В Українській Православній Церкві Київського Патріархату однодушно підтримують всі зусилля, спрямовані на визнання автокефалії Православної Церкви в Україні Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм і Константинопольською Матір’ю-Церквою, а також на подолання існуючого церковного розділення, утвердження єдиної Помісної Православної Церкви. Про це йдеться в повідомленні прес-центра Київської Патріархії у зв’язку з офіційним повідомленням про кроки, здійснені протягом останнього часу президентом України Петром Порошенком на підтримку численних звернень з боку Церкви та громадськості до Вселенського Патріарха та Константинопольської Матері-Церкви у справі визнання української церковної автокефалії та проголошення відповідного Томосу.

Зокрема, Київський Патріархат високо цінує підтримку і активне сприяння з боку президента, плодом яких є підсумки переговорів у Вселенській Патріархії, що відбулися 9 квітня цього року, і подальші кроки.

"Днями весь єпископат Київського Патріархату підписав звернення до Вселенського Патріарха Варфоломія з проханням надати Томос про автокефалію Православної Церкви в Україні. Аналогічне прохання також підписав єпископат Української Автокефальної Православної Церкви. Ми висловлюємо сподівання, що і серед єпископату УПЦ Московського Патріархату є відповідальні ієрархи, які справді турбуються про майбутнє Православ’я в Україні та підтримають зусилля щодо канонічного визнання Вселенським Патріархом української церковної незалежності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в УПЦ (КП) також розраховують на підтримку Верховної Ради України, всього українського суспільства, на розуміння з боку інших релігійних організацій України.

"Наскільки нам відомо, зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення Вселенського Патріарха. Однак очевидно, що супротивники не будуть чекати, склавши руки, та вживатимуть всіх засобів для того, щоби не допустити проголошення Томосу про автокефалію. Тому на даний момент ми не можемо повідомити більше деталей процесу, що розпочався", - передали в прес-службі.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко має намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос щодо автокефалії православної церкви в Україні, а також закликає Верховну Раду підтримати його.

Читайте також - "Повернення в Царгород: Чи можливе об’єднання українських церков?"