Москва задіє всі ресурси, аби зірвати створення Єдиної помісної Української Церкви, - Тимчук

Народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук заявив, що Російська Федерація подесятерить спроби, аби зірвати процес створення Єдиної помісної Української Церкви.

"Напевно будуть провокації, для прикриття яких організовують "хресні ходи", "молебні" тощо. Напевно знайдуться чергові "патріоти", які спробують зімітувати переслідування вірян за конфесійною ознакою або почнуть атакувати храми. Будуть фейки, будуть потоки брехні. Ми до цього звикли", - зазначив він на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що, як співавтор ряду законопроектів, покликаних обмежити вплив в Україні кремлівської агентури, що маскується під священиків УПЦ МП, може "тільки підтримати заяву Президента України в контексті створення єдиної помісної української церкви".

"Подібні заяви, враховуючи чутливість питання, не робляться на порожньому місці. Тому є підстави сподіватися на позитивне рішення Вселенського патріарха до 1030-річчя Хрещення Русі", - вважає він.

Тимчук зауважив, що група "Інформаційний спротив", відстежуючи ситуацію на окупованій частині Донбасу, неодноразово оприлюднила факти, які свідчать, що підконтрольні Росії священики виконують функцію оперативного резерву ФСБ і постійно залучаються до різних інформаційно-психологічним операціям.

"Тому в найближчі місяці і політики, і журналісти, і різні лідери громадської думки, цілком очевидно, повинні дуже акуратно ставитися до церковної тематики", - резюмував він.

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко має намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос щодо автокефалії православної церкви в Україні, а також закликає Верховну Раду підтримати його.

В Українській Православній Церкві Київського Патріархату однодушно підтримують всі зусилля, спрямовані на визнання автокефалії Православної Церкви в Україні Його Всесвятістю Вселенським Патріархом Варфоломієм і Константинопольською Матір’ю-Церквою, а також на подолання існуючого церковного розділення, утвердження єдиної Помісної Православної Церкви. "Наскільки нам відомо, зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення Вселенського Патріарха. Однак очевидно, що супротивники не будуть чекати, склавши руки, та вживатимуть всіх засобів для того, щоби не допустити проголошення Томосу про автокефалію. Тому на даний момент ми не можемо повідомити більше деталей процесу, що розпочався", - передали в прес-службі УПЦ КП.

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