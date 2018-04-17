МВФ оновив макроекономічний прогноз щодо України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув макроекономічний прогноз по Україні на 2018-2019 рік. Про це свідчать дані World Economic Outlook, опублікованого фондом, передає "РБК-Україна".

Так, МВФ зберіг попередній прогноз зростання ВВП на 2018 рік на рівні 3,2%, але погіршив прогноз економічного зростання на 2019 рік – з 4%до 3,3%.

Крім того, на 1 п.п погіршений прогнозований рівень середньорічної інфляції, яка в поточному році складе 11% замість раніше прогнозованих 10%, а в 2019 році – 8%.

При цьому, раніше МВФ вважав, що інфляція в Україні до кінця цього року становитиме 7% (згідно жовтневому прогнозом фонду-ред.), а на кінець 2019 – 6,5%.

Також експерти МВФ вважають, що до кінця 2018 року Україна зіткнеться з великим дефіцитом платіжного балансу, ніж передбачалося раніше.

Так, на кінець 2018 року дефіцит поточного рахунку платіжного балансу складе 3,7% ВВП, погіршившись на 0,7%, а в 2019 році – 3,5%. Рівень безробіття в 2018 році складе 9,3%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк прогнозує зростання ВВП України в 2018 році на рівні 3,5%.