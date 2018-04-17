Війна буде повторюватися до тих пір, поки питання про неї буде вирішуватися не тими, хто помирає на полі бою.
Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

МЗС Литви вручило РФ ноту через порушення кордону

17 квітня, 2018 - 18:44
Фото: Kuršių nerijos nacionalinis parkas

МЗС Литовської республіки вручило посольству РФ ноту у зв'язку з порушенням державного кордону російськими прикордонниками. Про це повідомляє портал Delfi.lt.

"МЗС у ноті закликає Російську Федерацію надати пояснення у зв'язку з цим інцидентом та забезпечити, що у майбутньому такі порушення не повторяться", - наголошує зовнішньополітичне відомство Литви.

Інцидент стався у понеділок, 16 квітня - російське прикордонне патрульне судно впродовж близько двох хвилин знаходилося в територіальних водах Литви.

У вівторок, 17 квітня, литовські прикордонники повідомили, що у понеділок, о 16.31 в Куршській затоці, за півтора кілометра від берега, був помічений об'єкт, який на 40 метрів заглибився в територіальні води Литви. Було встановлено, що це прикордонне судно РФ на повітряній подушці. За попередніми даними, плавальний засіб іноземної держави порушив кордон при здійсненні поворотного маневру. За фактом порушення кордону розпочато досудове розслідування.

Більше новин

Японські трейдери не можуть розрахуватися за алюміній компанії "Русал" через санкції США
Збройні сили Латвії отримають від США безпілотні системи на понад $3 млн
У Вірменії парламент обрав Сержа Саргсяна прем'єром
У Вірменії опозиція оголосила "оксамитову революцію"
Україна дозволить виведення військ РФ з Придністров'я через свою територію
У Нідерландах представили перший у світі "девайс" для евтаназії

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 