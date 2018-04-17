МЗС Литви вручило РФ ноту через порушення кордону

МЗС Литовської республіки вручило посольству РФ ноту у зв'язку з порушенням державного кордону російськими прикордонниками. Про це повідомляє портал Delfi.lt.

"МЗС у ноті закликає Російську Федерацію надати пояснення у зв'язку з цим інцидентом та забезпечити, що у майбутньому такі порушення не повторяться", - наголошує зовнішньополітичне відомство Литви.

Інцидент стався у понеділок, 16 квітня - російське прикордонне патрульне судно впродовж близько двох хвилин знаходилося в територіальних водах Литви.

У вівторок, 17 квітня, литовські прикордонники повідомили, що у понеділок, о 16.31 в Куршській затоці, за півтора кілометра від берега, був помічений об'єкт, який на 40 метрів заглибився в територіальні води Литви. Було встановлено, що це прикордонне судно РФ на повітряній подушці. За попередніми даними, плавальний засіб іноземної держави порушив кордон при здійсненні поворотного маневру. За фактом порушення кордону розпочато досудове розслідування.