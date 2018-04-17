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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

На Донбасі обстріляли автобус із працівниками Донецької фільтрувальної станції, поранено 5 людей

17 квітня, 2018 - 18:20

Внаслідок обстрілу п’ятеро співробітників Донецької фільтрувальної станції отримали поранення. Про це у вівторок, 17 квітня, повідомили на офіційному сайті КП "Вода Донбасу".

"Сьогодні о 15.40 потрапив під обстріл автобус, що перевозив змінний персонал Донецької фільтрувальної станції", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДФС, п’ятеро співробітників компанії поранені, один з них перебуває у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що ООН стурбована обстрілами Донецької фільтрувальної станції (ДФС) і закликає сторони конфлікту не нищити цивільну інфраструктуру.

Джерело: День

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