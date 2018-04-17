На Донеччині у шахті стався вибух, 7 гірників постраждали

У Донецькій області на шахті "Покровська" пізно ввечері стався вибух повітряно-метанової суміші, внаслідок якого постраждало 7 гірників. Про це повідомляє ДСНС України.

"16 квітня о 23:00 у смт Удачне Покровського р-ну на шахті "Покровська" ПРАТ "Шахтоуправління "Покровське", на горизонті 470 м, у 2 південній лаві блоку 7 стався вибух повітряно-метанової суміші, внаслідок якого постраждало 7 гірників. Загиблих немає. Постраждалих госпіталізовано до лікарень м. Краматорськ та м. Мирноград", - йдеться у повідомленні.

До аварійно-рятувальних робіт залучено 6 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.