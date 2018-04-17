На Вінниччині напишуть "живий" підручник з історії сучасної України

Життєві свідчення, спогади та інтерв’ю учасників Революції Гідності та війни на Сході України планують записати представники Асоціація бібліотек Вінниччини. Проект «Голоси живої історії», який презентували сьогодні, передбачає створення спеціального фонду відео та аудіосвідчень вінничан – свідків теперішніх подій, – який зберігатиметься у вільному доступі в усіх бібліотеках області. До проекту будуть залучені близько тисячі бібліотекарів. Саме вони шукатимуть і записуватимуть вінничан, які ділитимуться своїми спогадами та роздумами з приводу нинішньої ситуації в країні.

«Події Революції Гідності, які відбулися в Україні у 2013–2014 роках сколихнули увесь світ. Наразі у полі зору світової громадськості антитерористична операція на Донбасі, що відбувається на Сході нашої країни. Активними учасниками усіх цих подій є й вінничани, і саме вони будуть в полі зору наших інтерв’юерів, – коментує керівник проекту Галина Слотюк. – Усі записані свідчення будуть зберігатися у фонді, який розміщуватиметься на базі оперативної системи бібліотеки імені Тімірязєва. Перші доступні відео та аудіофайли можна буде побачити чи почути вже восени цього року. Попередньо з усіма спікерами ми укладатимемо угоду на отримання згоди для висвітлення, щоб можна було передбачити усі тонкощі. Адже деякі свідчення учасників АТО, наприклад, можуть бути «зашифровані» на певний час та із зрозумілих причин».

Бібліотекарі кажуть, що актуальність проекту передусім в тому, що усноісторичні свідчення будуть зібрані безпосередньо «за гарячим слідом». Ці матеріали стануть безцінними додатковими відомостями, що розширять розуміння цих подій і сприятимуть подальшому аналізу ситуації та доповнять офіційні джерела. Перші результати та напрацювання планують презентувати на триденна міжнародній науково-практична конференції «Усна історія: теорія, метод, джерело», яка відбудеться восени за участі 70 учасників – істориків, дослідників-краєзнавців, бібліотечних працівників, освітян з різних регіонів України та науковців з Польщі. Вони зможуть обмінятися досвідом проведення усноісторичних досліджень та в подальшому використовувати матеріали створеного відео та аудіофонду у своїх дослідженнях з історії України.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина