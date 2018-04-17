НБУ перерахує до Державного бюджету 44,6 млрд грн протягом року

Національний банк протягом 2018 року перерахує до Державного бюджету 44,6 млрд грн, повідомляє прес-служба НБУ.

“Прибуток до розподілу Національного банку за 2017 рік становить 45,9 млрд грн. З цієї суми частину прибутку обсягом 1,3 млрд грн спрямують на збільшення загальних резервів НБУ відповідно до законодавства. Іншу частину обсягом 44,6 млрд грн перерахують до Державного бюджету протягом 2018 року. Відповідний графік перерахування узгоджено з Міністерством фінансів”, — повідомили в НБУ.

Регулятор наголосив, що оскільки ці кошти спрямовуються Мінфіну для забезпечення ним бюджетних видатків поточного року, це не матиме додаткового впливу на рівень інфляції.

Також повідомляється, що Рада Національного банку затвердила консолідовану фінансову звітність НБУ за 2017 рік 13 квітня 2018 року.

Чисті доходи Нацбанку в 2017 році становили 65,9 млрд грн. Основним джерелом доходів стали процентні доходи, основну частку яких склали доходи за цінними паперами України та за кредитами, наданими українським банкам. Водночас більшість процентних витрат НБУ поніс у зв’язку з операціями з випуску депозитних сертифікатів та обслуговуванням кредитів, отриманих від МВФ. Протягом року відбулося значне вивільнення резервів. У результаті чисті процентні доходи після вивільнення резервів склали 45,2 млрд грн.

Витрати Нацбанку (без урахування процентних і комісійних витрат) становили 3,6 млрд грн. Ці кошти були використані на виготовлення банкнот та монет, утримання персоналу, відрахування на забезпечення під імовірні зобов’язання, а також адміністративно-господарські витрати.

Фінансовий результат Нацбанку у минулому році становив 62,3 млрд грн.