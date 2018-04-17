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ООН: 600 мов знаходяться на межі повного зникнення

17 квітня, 2018 - 12:07
Фото: un.org

Щонайменше 40 відсотків із близько 6700 мов, які сьогодні використовуються для спілкування (станом на 2016 рік), сьогодні знаходяться під загрозою зникнення. Чимало з них є мовами корінних народів.

Про це повідомила служба новин Організації об'єднаних націй на своїй сторінці у Twitter.

По данным Постоянного форума по вопросам коренных народов, под угрозой исчезновения находятся минимум 40 процентов из порядка 6700 языков, которые были в употреблении в 2016 году. Многие из них являются языками коренных народов pic.twitter.com/Fg62oNIBqq

— ООН (@UnitedNationsRU) 16 апреля 2018 г.

Згідно з наведеними даними, 235 мов вже зникли (3,5%). 600 мов – знаходяться на межі знищення (9%).

547 мов перебувають у критичному стані (8,2%). 10% (671) - піддаються небезпеці, а ще 9,4% - вразливі (627 мов).

Відзначимо, що проблема зникнення корінних мов буде обговорюватися сьогодні в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, вчора там стартував Постійний форум з питань корінних народів.

Музыка #Якутии прозвучала на открытии 17-ой сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов. #UNPFII117 pic.twitter.com/9UhfGHoclF

— Служба новостей ООН (@UN_News_RU) 16 апреля 2018 г.

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