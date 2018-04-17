Порошенко підписав звернення до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії УПЦ

Президент України Петро Порошенко має намір звернутися до архієпископа Константинополя, Вселенського патріарха Варфоломія з закликом видати томос щодо автокефалії православної церкви в Україні, а також закликає Верховну Раду підтримати його. Про це повідомив президент України під час зустрічі з головами парламентських фракцій, передає "112 Україна".

"Я, як президент, прийняв рішення звернутися до Вселенського патріарха, до його святості (Варфоломія, - ред.) з проханням про надання томосу Українській незалежній, точніше, помісній автокефальній церкві", - заявив Порошенко.

Також президент закликав Верховну Раду підтримати його звернення.

"І просив би вас, шановні колеги, тому що є речі, які нас об'єднують, тому що президент є представником українського народу, і парламент є представником народу, щоб парламент підтримав це звернення, і зробив це якомога швидше", - додав президент.

Нагадаємо, що сьогодні Порошенко заявив про те, що Україна як ніколи близька до створення автокефалії помісної церкви.

Зазначимо, що з початку 90-х в Україні існує відразу кілька юрисдикцій, які називають себе православними помісними і автокефальними церквами.

Канонічний статус має Українська православна церква Московського патріархату і Бессарабська митрополія Румунської православної церкви. Українська православна церква Київського патріархату - канонічно невизнана.

Крім того, в Україні також існує невизнана Українська автокефальна православна церква (УАПЦ).