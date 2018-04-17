Порошенко збирає голів фракцій для обговорення створення єдиної української православної церкви, - ЗМІ

Президент України Петро Порошенко збирає голів фракцій для обговорення створення єдиної української православної церкви. Про це у коментарі РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Блок Петра Порошенка".

"Зустріч має відбутись о 14:30 з головами фракцій. А попередньо о 14:00 - зустріч із представниками БПП. Питання стосуватиметься створення єдиної української православної церкви", - повідомило джерело.

За інформацією ЗМІ, зустріч відбуватиметься в Адміністрації президента.

"Спочатку планувалось, що зустріч відбуватиметься у Верховній Раді, у Парубія. Але потім щось змінилось, перенесли в АП", - зазначив співрозмовник агентства.

Раніше джерела повідомляли, що Порошенко найближчим часом оголосить про початок процедури створення єдиної української православної церкви. За їх словами, відповідну угоду досягнуто в ході переговорів Порошенко з вселенським патріархом Варфоломієм.