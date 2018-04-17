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Рада підтримала законопроект про запровадження чотирьох класів радіоактивних відходів

17 квітня, 2018 - 14:29
Фото з архіву "Дня"

Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 6089, який передбачає запровадження чотирьох класів радіоактивних відходів - дуже низькоактивні, низькоактивні, середньоактивні та високоактивні, щоб захоронити їх у сховищі із відповідним рівнем захисту. "За" проголосували 229 народних депутатів.

Наразі українське законодавство передбачає поділ радіоактивних відходів на дві категорії - короткоіснуючі, які держава контролює до 300 років, а також довгоіснуючі, що мають бути під контролем держави більше 300 років.

Відповідно до пояснювальної записки, експерти Євросоюзу підрахували, що для захоронення всіх радіоактивних відходів України за таким поділом треба приблизно 750 млрд грн - а це забагато для України.

Тому запропонували поділити відходи за їх активністю на чотири класи та зберігати їх у спеціально призначених для цього сховищах відповідного типу - поверхневому, приповерхневому, сховищі для захоронення радіоактивних відходів на середніх глибинах та геологічному сховищі.

При чому поверхневе сховище облаштоване у споруді, траншеях або на поверхні землі; приповерхове - на поверхні чи на глибині до кількох десятків метрів. Сховище на середніх глибинах передбачає розташування на відстані від кількох десятків до сотень метрів від поверхні. Геологічне сховище облаштовується на глибині кількох сотень метрів і більше.

У будь-якому разі утримання радіоактивних відходів передбачає обмеження виходу радіонуклідів за межі бар'єрів сховища протягом визначеного проектом сховища часу.

Джерело: 112 Україна

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