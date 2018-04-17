Роман Зварич склав присягу народного депутата. Це відбулося під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради, передає "112 Україна".

Зазначимо, 4 квітня Центрвиборчком зареєстрував нардепа Романа Зварича. Його обрали на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року.

Роман Зварич народився у 1953 році. Він проживає в Києві, безпартійний. Його включили до виборчого списку БПП під № 82.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні розглядає блоки питань ядерної та екологічної політики, а також законопроект про впровадження накопичувальної пенсійної системи.