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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

Роман Зварич склав присягу народного депутата

17 квітня, 2018 - 11:25

Роман Зварич склав присягу народного депутата. Це відбулося під час ранкового пленарного засідання Верховної Ради, передає "112 Україна".

Зазначимо, 4 квітня Центрвиборчком зареєстрував нардепа Романа Зварича. Його обрали на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року.

Роман Зварич народився у 1953 році. Він проживає в Києві, безпартійний. Його включили до виборчого списку БПП під № 82.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні розглядає блоки питань ядерної та екологічної політики, а також законопроект про впровадження накопичувальної пенсійної системи.

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