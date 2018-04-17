Саудівська Аравія заявила про готовність відправити війська до Сирії

Саудівська Аравія буде готова відправити війська до Сирії в складі коаліції під керівництвом США, якщо буде схвалено рішення про її розширення. Про це заявив у вівторок, 17 квітня, міністр закордонних справ СА Адель аль-Джубейр, пише Reuters.

"Ми обговорюємо із США з самого початку сирійської кризи щодо відправки сили в Сирію", - заявив аль-Джубейр на прес-конференції в Ер-Ріяді із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Глава МЗС Саудівської Аравії також додав, що Ер-Ріяд пропонував колишньому президенту США Бараку Обамі ввести війська в Сирію.