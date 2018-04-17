Сьогодні ВРУ планує розглянути законопроект щодо безпеки використання ядерної енергії

Верховна Рада сьогодні розгляне блоки питань ядерної та екологічної політики, а також законопроект про впровадження накопичувальної пенсійної системи. Про це свідчить план роботи на 17 квітня.

Вранці Роман Зварич складе присягу народного депутата. Потім - оголошення і заяви від депутатських фракцій та груп.

Народні обранці планують вирішити, чи заміняти безкоштовне харчування для дітей-чорнобильців грошовими компенсаціями. Після цього розглянуть блок питань ядерної політики і ядерної безпеки, зокрема щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами.

Низка законопроектів стоїть на включення до порядку денного сесії. Рада вирішить, чи запланувати на 16 травня парламентські слухання на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні".

Далі у плані роботи - низка законопроектів у першому читанні стосовно екологічної політики, зокрема щодо поводження з побутовими відходами. Вкотре заплановано затвердження голови та складу Національної комісії з радіаційного захисту населення України.

Після цього - законопроект про запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Нардепи мають намір розглянути проект закону про протидію ворожій пропаганді та покращення інформаційного забезпечення громадян, які мешкають на тимчасово непідконтрольних територіях.

У порядку денному на вівторок - проекти постанов про встановлення меж Сватівського та Троїцького районів Луганської області, а також про зміни до постанови ВР про Лічильну комісію.