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Анрі Барбюс, французький письменник, журналіст і громадський діяч

США і Британія звинуватили РФ у глобальній кіберкампанії

17 квітня, 2018 - 09:53
Фото Reuters

США і Великобританія звинуватили російських хакерів, яких підтримує уряд РФ, в глобальній кіберкампанії. Про це повідомляє Reuters.

"Американські і британські офіційні особи заявили, що напади торкнулися широкого спектру організацій, включаючи постачальників інтернет-послуг, приватні підприємства і об'єкти критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Чиновники двох країн також заявили, що заражені маршрутизатори можуть використовуватися для запуску майбутніх наступальних кібероперацій.

"Коли ми бачимо злісну кіберактивність, незалежно від того, чи вона походить від Кремля чи інших злочинних представників країн, ми збираємося відповісти", - заявив координатор з кібербезпеки Білого дому Роб Джойс.

Кремль заперечує звинувачення.

Раніше США та Великобритания офіційно звинуватили Росію в кібератаках в червні 2017 року, скоєних за допомогою вірусу NotPetya.

Джерело: 112 Україна

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