Трамп розпорядився призупинити введення нових санкцій проти РФ, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп особисто розпорядився призупинити введення нових санкцій проти РФ, повідомляє The Washington Post з посиланням на власні джерела, знайомі з новим санкційним планом, передає агентство УНН.

Джерела видання повідомили, що можливість введення нових санкцій серйозно розглядається, однак американський лідер не давав вказівки на їх введення. За даними видання, стратегія Трампа передбачає стримування санкцій до кроку Росії, який можна буде розцінити як провокуючий.

За даними The Washington Post, американський лідер лишився незадоволений тим фактом, що інформація про підготовку санкцій стала надбанням гласності.

Нагадаємо, що на початку квітня Департамент управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США розширив санкції проти Російської Федерації. Зокрема, мова йде про 7 російських олігархів і 12 компаній. Також санкції застосовані до 17 високопосадовців уряду Росії і державним компаніям з торгівлі зброєю.

У вихідні повідомлялося, що Сполучені Штати Америки в понеділок можуть оголосити про нові санкції проти Росії в зв'язку з підтримкою режиму президента Сирії Башара Асада.