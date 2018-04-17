Трамп та Абе розпочали дводенні переговори щодо КНДР

У резиденції президента Сполучених Штатів Америки (США) у Флориді у четвер, 17 квітня, розпочалися дводенні переговори Дональда Трампа із прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе. Лідери країн мають намір узгодити майбутні переговори із Північною Кореєю (КНДР) та зосередитись на питаннях торгівлі, передає "Голос Америки".

Як повідомили у Білому домі, адміністрація президента сподівається, що розмови будуть "дуже позитивні".

Так, Трамп і Абе розділяють спільне занепокоєння, яке пов’язане з Північною Кореєю, зокрема щодо її програми розробки балістичних ракет і виготовлення ядерної зброї, над якими вона працює всупереч забороні і міжнародним санкціям. Також Сіндзо Абе перед відльотом до США заявив, що він хоче підтвердження позиції Вашингтона щодо чинення тиску на Північну Корею, щоб вона назавжди відмовилася від програм розробки балістичних ракет і ядерної зброї.

Крім того прем'єр Японії зазначив, що однією з пріоритетних тем переговорів є доля японських громадян, яких протягом десятиліть викрала Північна Корея. Саме ці питання Абе хоче обговорити з Трампом перед самітом Трампа з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше сказав, що між ним і лідером КНДР Кім Чен Ином вже зараз призначаються зустрічі. Згодом лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про можливість підготувати план процесу денуклеаризації, якщо США гарантують збереження політичної системи КНДР.