У КПІ реорганізовано єдиний в Україні факультет авіаційних і космічних систем

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» реорганізував єдиний в Україні факультет, який готував фахівців аеро-космічної галузі, факультет авіаційних і космічних систем, включивши його до складу механіко-машинобудівного інституту.

Про те, що факультет ліквідовано, на своїй сторінці у Facebook повідомив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

"Нещодавно відзначали професійне свято працівників ракетно-космічної галузі України... а незадовго до того у НТТУ "КПІ" ліквідували єдиний факультет, який випускав фахівців цієї галузі - Факультет авіаційних та космічних систем!", – написав Андрій.

Громадськість почала бити на сполох, оскільки закриття єдиного фахового ВИШу може означати занепад космічної галузі в Україні.

Керівництво КПІ рішення закрити єдиний в Україні факультет авіаційних і космічних систем пояснило тим, що наразі в Україні немає достатньої кількості бажаючих там вчитися і немає державного замовлення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав український політик і кандидат політичних наук Роман Безсмертний.

“Всі нормальні фахівці космічної галузі уже давно виїхали. Нових тепер ніхто не готуватиме. Після закриття факультету, не виключено, виїдуть і викладачі. І ось тепер можна говорити про відсутність навіть найменших перспектив розвитку космічної галузі”, - написав Безсмертний.

Натомість перший проректор КПІ ім.Ігоря Сікорського Юрій Якименко заявив, що факультет не ліквідували, а реорганізували у Центр авіаційних і космічних систем, включивши його до складу механіко-машинобудівного інституту, повідомляє Громадське радіо.

Таким чином університет сподівається покращити матеріальну базу та зменшити управлінський апарат, пояснив Якименко.

Нагадаємо, 12 квітня, вітаючи працівників ракетно-космічної галузі України з професійним святом, президент Петро Порошенко заявив, що Україна потребує розробки нової загальнодержавної космічної програми та реформування оборонно-промислового комплексу.

«Збереження статусу космічної держави, впровадження унікальних технологічних можливостей галузі для розвитку економіки та потреб національної безпеки і оборони вимагає розробки нової загальнодержавної космічної програми України та реформування оборонно-промислового комплексу», – зазначив Порошенко та додав, що Україна зробила вагомий внесок в історію «підкорення неба».