У Кривому Розі сталося ДТП: 8 людей загинули, понад 18 постраждало

У Кривому Розі внаслідок ДТП загинуло 8 людей і понад 18 постраждало. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Учасниками ДТП стали три транспортні засоби - автомобіль Mazda, маршрутка й автобус, який перевозив працівників одного з місцевих підприємств.

"Подія сталася на перехресті вулиць Металургів та Героїв АТО м. Кривий Ріг. Попередньо, внаслідок аварії загинуло 8 осіб, понад 18 постраждалих доставлені до лікарні. Зараз на місці працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області", - йдеться в повідомленні.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК.

За інформацією місцевого телеканалу "Перший Криворізький", аварія сталася близько 6:00 ранку біля будівлі виконавчого комітету. Автомобіль Mazda "винесло" на зустрічну смугу руху, після чого він зіткнувся з маршруткою, яка своєю чергою протаранила автобус "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Зазначено, що світлофори у цей час ще не працювали, а всі учасники ДТП рухалися на жовтий миготливий сигнал світлофора.