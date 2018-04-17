У Львові відкрили виставку Віктора Стогнута, який малює повітря

Експозицію «Мій храм – природа, купол неба!» представили у галереї «Мадам Пальмгрен», що на вул. Федорова, 8.

Пленерний художник, Віктор Стогнут виставив для показу понад три десятки полотен, створених за останні два роки. І це – пейзажі і натюрморти. «Його роботи легкі, повітряні і реально живі!!!» – анонсували виставку галеристи. І надавали на підтвердження цього слова голови Львівської спілки художників Олега Микити: «Так, як Віктор малює повітря, не малює його ніхто!».

Художникові 60 років. Випускник львівського Інституту прикладного та декоративного мистецтва» (факультет «Інтер'єр та обладнання»). Виставляється з 1982 року – учасник понад 40 обласних, всеукраїнських та міжнародних виставок. Роботи майстра зберігаються у приватних збірках у США (Нью-Йорк), Канада (Торонто), Польщі (Краків), Німеччини (Аузбург), Швеції (Лінкопінг). Також є в постійно діючій експозиції Музею ім.Тараса Шевченка при львівському Палаці мистецтв та в картинній галереї Дрогобича.

Член Національної спілки художників України. Нагороджений відзнакою «За досягнення в розвитку культури та мистецтва», почесними грамотами Міністерства культури та туризму України.

«Мотто виставки Віктора Стогнута «Мій храм – природа, купол неба!» сповна відповідає тому пафосу, з яким автор увійшов у саму щільність «край-образного жанру», духового субстрату зеленої оази життя, – розповів «Дню» історик мистецтва, проректор Львівської академії мистецтв Роман Яців. – Екзистенція художника регулює жанрово-тематичний спектр, встановлює смислові зв’язки між тими чи іншими живописними мотивами. Віктор Стогнут подекуди просто «розкошує» на власних теренах внутрішньо осягнених просторів, які є не просто новими географічними територіями, а черговими рівнями його пізнання довколишнього світу, його метафізичних занурень. На свої 60 років мистець закріпив свої позиції як пленерист, для якого цінним є імпресіоністський вектор малярства з культом світла й кольору. Разом з тим у самій техніці живописання автор виробив індивідуальну структуру письма, генетично ув’язану як з його темпераментом (самоконтрольована спонтанність), так і з його національним світобаченням, філософією ландшафту, природно-предметного світу».

«Що таке пленер? Це коли природа підказує, що ти маєш намалювати. А вдома це ніколи не буде зроблено так, як на природі», – тлумачить своє захоплення роботою просто неба, а не в майстерні, Віктор Стогнут. І запрошує глядача прийти на свою персональну виставку у галерею «Мадам Пальмгрен» не один, а кілька разів, бо, обіцяє, поповнюватиме експозицію, яка буде чинна до 15 травня, новими полотнами.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото Андрія КУБ'ЯКА