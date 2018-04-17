У Львові заклали капсулу будівництва меморіалу Героям Небесної Сотні

Сьогодні, 17 квітня, у львівському парку «Губернаторські вали» відбулося закладання капсули на місці будівництва пам’ятника-меморіалу Героям Небесної Сотні. Спорудити ж сам меморіальний комплекс планують до лютого 2019 року.

Захід розпочався із хвилини мовчання за Героями. Після цього духовенство прочитало молитву та освятило місце майбутнього меморіалу. Також в капсулу помістили текст під яким підписалися родичі Героїв Небесної Сотні та мер Львова. «Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх...» (Івана 15.13)Вони були надзвичайними Людьми з чистими серцями. Вони були великими Людьми і стали нашими Героями. Їхня віра в Україну, рішуче бажання боротися з несправедливістю, жорстокістю режиму і лицемірством змінили не лише державу, але й кожного з нас. Вони стали зразком мужності, мудрості та жертовності для наступних поколінь і подарували нам шанс збудувати нове майбутнє. У пам’ять про нескорених і вірних Героїв Небесної Сотні, для їхніх сімей та друзів в день закладення пам’ятної капсули з нагоди початку спорудження пам'ятника-меморіалу Героям Небесної Сотні. Громада міста Львова ніколи не забуде».

Закладали капсулу дружина Героя Небесної Сотні Андрія Дагдаловича Наталія, міський голова Львова Андрій Садовий та один із священиків. Після цього її залили бетоном та виконали гімн України.

Нагадаємо, що переможцями конкурсних проектів став авторський колектив зі Львова - Андрій Лесюк, Марія Яструбчак, Христина Пундак. Вони отримали 90 тис. гривень та можливість реалізувати свій проект. Загалом на конкурс подали 25 проектів.

Проектанти запропонували облаштувати новий громадський простір з обох сторін вулиці Кривоноса. Вони вирішили поєднати ідею створення пішохідного мосту над вулицею Кривоноса та облаштування меморіальної площі. Меморіал складатиметься з двох частин: площі з стелою на верхній терасі та з пішохідного моста між пагорбами вздовж вул. Кривоноса. Він виводитиме на терасу зі сторони вул. Замкової, де буде створено площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні.

На мості запропонували встановити накриття, вироблене зі спеціальної сталі. На даху цього накриття будуть вирізані імена героїв Небесної Сотні, крізь які у дощову погоду стікатиме вода, що, символізуватиме «вічні сльози» за загиблими, а у сонячну погоду ці літери мають підсвічуватися природнім світлом.

Відповідно до архітектурного проекту, на мості також будуть розташовані п’ять плит, що символізують п’ять днів, у які загинуло найбільша кількість людей під час Революції Гідності, а також є символом барикад та щитів, що були невід’ємною складовою тих подій. На меморіальній площі буде встановлена спеціальна стела.

Основним матеріалом меморіалу буде кортен, який з часом змінює свою фактуру і має особливу символічність боротьби та палаючого вогню.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів